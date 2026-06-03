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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 153 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 153 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda E.A, C.T, İ.Ç, G.G, S.K, A.S. ve E.S.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
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