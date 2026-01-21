Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekiplerinin yaptıkları eş zamanlı baskınlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler İ.K, R.E, F.S, E.Y. ve U.G. gözaltına alındı.
Aramalarda 22 gram esrar, 45 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel