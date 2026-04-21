Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Araçta ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 202 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kokain ve 119 sentetik hap bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ihbar üzerine Altınordu ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Araçta 202 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kokain ile 119 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.A, F.A, E.E, H.Y. ile S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.A, F.A, E.E. ve H.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay