Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ihbar üzerine Altınordu ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Araçta 202 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kokain ile 119 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A, F.A, E.E, H.Y. ile S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.A, F.A, E.E. ve H.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.