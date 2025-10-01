Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Ordu'nun Kumru ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 kilogram esrar, 19 gram sentetik uyuşturucu ve 503 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, S.K. (67) ve S.M. (35) gözaltına alındı.
Adreste, 21 kilogram esrar, 19 gram sentetik uyuşturucu, 503 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca, şarjör ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel