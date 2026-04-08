Ordu'da polis korosu konser verdi

Ordu'da emniyet personelinden oluşan koro, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla müzik dinletisi sundu. Programda İstiklal Marşı okundu ve polisler Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

Ordu'da emniyet personelinden oluşan koro, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla müzik dinletisi sundu.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Altınordu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şef Ata Bahri Çağlayan yönetiminde sahneye çıkan polis korosu, Türk müziğinin sevilen şarkı ve türkülerini seslendirdi.

Polisler, davetlilere keyifli ve duygu dolu anlar yaşattı.

Şef Çağlayan ile müzisyenlere teşekkür belgesinin verildiği programa, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Baro Başkanı Birsen Uçar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
