Ordu'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Erdoğan Deniz yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi mevkisinde Erdoğan Deniz (49) yönetimindeki 16 AZZ 544 plakalı otomobil, karlı ve buzlu yolda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.