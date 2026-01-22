Haberler

Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mina Aydın (29) idaresindeki 52 DG 470 plakalı otomobil, Dereiçi Mahallesi Kacalı Köprüsü'nde Çağrı Halifeoğlu (40) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Çiğdem (38), Asel (11) ve Aras Halifeoğlu (7) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mina Aydın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiğdem Halifeoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
