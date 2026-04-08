Haberler

Ordu'da trafiğe kapalı caddelerde motosiklet denetimleri sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da trafiğe kapalı caddelerde yapılan denetimlerde 261 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Zabıta ve emniyet ekipleri, kurallara uymayan sürücülere hem ceza keserek hem de uyarılarda bulunarak yayaların güvenliğini sağlamak için çalıştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde trafiğe kapalı caddelerde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulamalarında kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildiği aktarılan açıklamada, "Motorlu araç girişinin yasak olduğu Sırrı Paşa ve İsmet Paşa caddelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, kurallara uymayan sürücülere hem cezai işlem uygulandı hem de uyarılarda bulunuldu. Ekipler, yayaların güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı hassasiyetle çalışma yürüttü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, denetimlerde 261 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 364 bin 716 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak

Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu takacak
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu

En yakınını sırtından vurdu

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin