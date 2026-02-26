Haberler

Ordu'da heyelan nedeniyle Ünye-Akkuş yolu ulaşıma kapandı

Ordu'da heyelan nedeniyle Ünye-Akkuş yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesindeki toprak kayması nedeniyle Ünye ve Akkuş ilçelerini bağlayan yol ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası yolda çökme meydana geldi.

Ordu'da meydana gelen toprak kayması sonucu Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yoldaki istinat duvarının da yıkılmasıyla yolda çökme yaşandı.

Olayın ardından iki ilçeyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul