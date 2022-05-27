ORDU'DA TEMİZLİK İŞÇİSİNİN BULDUĞU ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ - Haberler

ORDU'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisinin yerde bulduğu 2 çeyrek altın, sahibine teslim edildi.

Ünye Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi İlyas Kara, Kaledere Mahallesi'nde yerleri süpürdüğü sırada yerde altın kutusu fark etti. Kara, belediyeye giderek altınları zabıtaya teslim etti. Yapılan inceleme sonucu altınların sahibinin Ruhi Taş, olduğunu belirledi. Daha sonra ekipler, Ruhi Taş'ı arayarak belediyeye çağırdı. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı altınları sahine teslim edildi.Altınlarını yeniden kavuşan Ruhi Taş, belediye personellerine teşekkür ederek, 'Böyle duyarlı personellere gerçekten ihtiyaç var. Kendisi istirahatte olduğu için burada yüz yüze teşekkür edemedim. Ancak telefon numarasını aldım ve kendisini arayarak teşekkür edeceğim. Ayrıca bizim de kendisine küçük bir ikramımız olacak. Çok teşekkür ediyorum' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel