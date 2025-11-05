Ordu'da Taş Ocağında Göçük Meydana Geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi.

Ordu Valisi Muammer Erol, AA muhabirine, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Vali Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi." diye konuştu.