Çaybaşı Belediye Başkanı Karayiğit: İddialar Asılsız, Görüntülerde Montaj Yapıldı

ÇAYBAŞI BELEDİYE BAŞKANI KARAYİĞİT: İDDİALAR ASILSIZ, GÖRÜNTÜLERDE MONTAJ YAPILDI

Akkuş ilçesine sokak hayvanlarının bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, iddiaların asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Son günlerde bazı basın ve sanal medya mecralarında, belediyemiz araçlarıyla sokak hayvanlarının yakalanıp özellikle yavru hayvanların öldürülerek doğaya bırakıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddialar tamamen asılsızdır ve Çaybaşı Belediyesi ile hiçbir şekilde bağlantısı bulunmamaktadır. Sanal medyada dolaşan görüntülerde, ölü köpeklerin belediyemize ait araçtaymış gibi gösterilmesi için montaj yapıldığı açıkça görülmekte, belediyemize ait aracın kasası ile ölü sokak hayvanlarının bulunduğu kasanın farklı olduğu alenen bellidir. Bu tür manipülasyonlarla halkımızın vicdanı ve güveni üzerinden oyun oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bizler için sokak hayvanları, Allah'ın bize emanet ettiği can dostlarımızdır. Onların yaşam hakkı, bizim vicdanımızın ve merhametimizin en önemli sınavıdır. Çaybaşı Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Belediye personelinin tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildiği yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Karayiğit, "Personelimizin tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildiği yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Bir yanlış anlaşılma nedeniyle belediye personelimizin ifadeleri alınmış ve akabinde ilgili personelimiz salıverilmiştir. Bu tür yanlış ve yanıltıcı bilgilerin toplumda huzursuzluk oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Çaybaşı Belediyesi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, gerçek suç ve suçluların ortaya çıkarılması için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Olayın aydınlatılması için adli makamlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Kamuoyunu yanıltan, halkımızın güvenini zedeleyen bu tür haberleri yayan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçler avukatlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" diye konuştu.

Yücel ARSLANTEKE/ÇAYBAŞI (Ordu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı