Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü ORDU'nun Aybastı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emin (84) ve eşi Cemile Emlek (89), hayatını kaybetti. ORDU'nun Aybastı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emin (84) ve eşi Cemile Emlek (89), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi Perşembe Yaylası'nda meydana geldi. Emin ve eşi Cemile Emlek'ten haber alamayan komşuları, eve giderek zile bastı. Kapının açılmaması üzerine komşular, çiftin yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları kapıyı açıp girdiğinde çiftin yatak odasında hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel Perşembe Yaylası Aybastı Ordu Güncel Haberler

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