Ordu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Ordu'nu Ünye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde S.P.F.'ye ait galeri ve araç kiralama üzerine bulunan iş yerine, seyir halindeki otomobilden silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İş yerinin camlarına kurşunların isabet ettiği olayda işletmeci S.P.F. ve Ş.S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan incelemede çok sayıda uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

S.P.F.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.