Haberler

Ordu'da silahlı eylem hazırlığındaki şüpheliler yakalandı; 2 tutuklama

Ordu'da silahlı eylem hazırlığındaki şüpheliler yakalandı; 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da silahlı eylem yapmak için kente gelen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eylem hazırlığında bulunan gruptan kalaşnikof tüfek, el bombası ve tabanca ele geçirildi.

ORDU'da silahlı eylem yapmak için kente geldikleri ve hazırlık yaptıkları tespit edilip, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem yapmak için 3 Şubat'ta kente geldikleri belirlenen 3 şüpheliyi, Ünye ilçesinde yakaladı. Yapılan aramada, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 tabanca, 32 fişek, 1 motosiklet, 2 motosiklet kaskı ve 2 yağmurluk ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kaldığı tespit edilen barakanın sahibi de gözaltına alındı. Barakada yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Gözaltına alınan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol