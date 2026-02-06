Ordu'da silahlı eylem hazırlığındaki şüpheliler yakalandı; 2 tutuklama
Ordu'da silahlı eylem yapmak için kente gelen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eylem hazırlığında bulunan gruptan kalaşnikof tüfek, el bombası ve tabanca ele geçirildi.
ORDU'da silahlı eylem yapmak için kente geldikleri ve hazırlık yaptıkları tespit edilip, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem yapmak için 3 Şubat'ta kente geldikleri belirlenen 3 şüpheliyi, Ünye ilçesinde yakaladı. Yapılan aramada, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 tabanca, 32 fişek, 1 motosiklet, 2 motosiklet kaskı ve 2 yağmurluk ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kaldığı tespit edilen barakanın sahibi de gözaltına alındı. Barakada yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Gözaltına alınan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise tutuklandı.