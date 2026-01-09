Haberler

Ordu'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:
Jandarma, Ordu'nun Korgan ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda silah ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 150 gram esrar, ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

ORDU'da, jandarma tarafından silah, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Ocak'ta Korgan ilçesinde silah, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapılmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler H.A. (45), E.G. (46), Y.D. (66) ve T.D.'nin (42) iş yeri ve evlerinde yapılan aramada; 150 gram kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 495 tabanca fişeği, 10 tabanca şarjörü, 116 av tüfeği kartuşu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.A. ve E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Y.D. ve T.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

