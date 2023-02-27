Ordu'da silah kaçakçılığına 2 tutuklama

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde polisin takibi ile durdurulan otomobilde yapılan aramada uzun namlulu tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde polisin takibi ile durdurulan otomobilde yapılan aramada uzun namlulu tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına Abdulkadir Tarı ile Mustafa Çınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı iddiasıyla ihbar üzerine Çatalpınar ilçesinde bir otomobili durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet Mauser tüfek, 950 adet fişek, 3 adet 9 milimetre fişek, 1 adet AK-47 şarjör ve toplam 78 bin 430 TL ele geçirildi. Ekipler, araçta bulunan Abdulkadir Tarı ile Mustafa Çınar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.