Ordu'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ordu'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmaları yapıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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