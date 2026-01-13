Haberler

Ordu'da şantiye alanına kurulan 'izleme bölmesi' ilgi görüyor

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaat şantiye alanına kurulan televizyon şeklindeki izleme alanı, pek çok kişinin ilgisini çekiyor. İnsanlar güvenli bir şekilde inşaat çalışmalarını izleyerek meraklarını giderebiliyor.

ORDU'da bir inşaatın şantiye alanına kurulan televizyon şeklindeki izleme alanı, dikkat çekiyor.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bir inşaatın şantiye alanına kurulan televizyon şeklindeki izleme alanı görenlerin dikkatini çekiyor. Gün boyunca izleme alanının önünde sıraya giren çok sayıda kişi, içerideki çalışmaları izliyor. Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı şantiye izleme bölümünde, içeriyi merak edenler için güvenli bir şekilde çalışmaları yerinde takip edebilme imkanı sağlanıyor.

Şantiye izleme bölümünden çalışmaları gözlemleyen Ümmet Gürkan (58), "Burayı güzel yapmışlar. İnsanlar inşaat alanına yaklaşmadan izlesin diye tehlikeyi de önlemişler. Yoldan geçerken dikkatimi çekti, çok ilginç bir şey yapmışlar diye düşündüm ve içeriyi izledim" dedi.

'TELEVİZYON GİBİ İZLİYORUZ'

Yener Çakar (60) ise "İş makinelerini izlemek için böyle bir alan açmışlar. Hem komik hem de güzel olmuş. Türk milleti seviyor iş makinesi izlemeyi. Ben de bir süre içeriyi izledim. Gayet güzel olmuş" diye konuştu. Televizyon izler gibi şantiye alanını izlediğini belirten Faruk Altun (56), "Çok iyi olmuş, televizyondan izler gibi izliyoruz. Gelen geçen herkes merak edip, bakıyor. Bazen burada izlemek için kuyruk oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
