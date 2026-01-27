Ünye'de samanlık yandı
Ünye ilçesinde bir samanlıkta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi.
Denizbükü Mahallesi'nde Ahmet Tokaç'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel