Haberler

Ordu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası caddelerde su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

Ordu'nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Fatsa ve Kumru'da akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri ilçe merkezlerinde tahliye çalışması başlattı.

Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevden alınması için önerge verdiler! Fransa'da Macron'un koltuğu tehlikede

Fransa'da Macron'a şok! Görevden alınması işten bile değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.