Ordu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ordu'nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Fatsa ve Kumru'da akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri ilçe merkezlerinde tahliye çalışması başlattı.

Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.