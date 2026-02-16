Haberler

Ordu'da aşevinde pişecek yemekler ramazan sofralarında yerini alacak

Ordu'da aşevinde pişecek yemekler ramazan sofralarında yerini alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyor. Her gün 19 ilçeye 1000 kişiye yemek ulaştırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sıcak yemek hizmeti ramazan ayında da devam edeceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in 6 yıl önce kurduğu Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nden her gün 19 ilçede 1000 kişinin kapısına kadar yemek gönderildiği belirtildi.

Bu hizmetin ramazan ayında da devam edeceği ifade edilen açıklamada, özellikle yemek yapma imkanı olmayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların iftarlarını Büyükşehir Belediyesi ile açabileceği aktarıldı.

Aşevinde her gün hijyenik koşullarda pişirilen sıcak yemeklerin, bu ayda da ilçelerde vatandaşların sofralarını bereketlendireceği vurgulanan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmet ise tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olan aşevi hizmeti, bu bereketli ayda da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak

Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı