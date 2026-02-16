Ordu'da aşevinde pişecek yemekler ramazan sofralarında yerini alacak

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sıcak yemek hizmeti ramazan ayında da devam edeceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in 6 yıl önce kurduğu Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nden her gün 19 ilçede 1000 kişinin kapısına kadar yemek gönderildiği belirtildi.

Bu hizmetin ramazan ayında da devam edeceği ifade edilen açıklamada, özellikle yemek yapma imkanı olmayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların iftarlarını Büyükşehir Belediyesi ile açabileceği aktarıldı.

Aşevinde her gün hijyenik koşullarda pişirilen sıcak yemeklerin, bu ayda da ilçelerde vatandaşların sofralarını bereketlendireceği vurgulanan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmet ise tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olan aşevi hizmeti, bu bereketli ayda da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.