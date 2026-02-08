Haberler

Ordu'da 1500 rakımlı yaylada kar festivali

Ordu'da 1500 rakımlı yaylada kar festivali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen Kar Festivali, 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, kartopu, kızak ve güreş yarışlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

ORDU'da deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Aybastı ilçesinde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nın Kümbet mevkisinde Kar Festivali düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi iş birliğinde organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Kartopu, kızak ve güreş yarışları yapılan festivalde çok sayıda kişi, düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Burada konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'muzun incisi Aybastı Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali ile kışın en güzel anlarını hep birlikte yaşadık. Kümbet mevkisinde karın heyecanı, çocuklarımızın neşesi ve hemşehrilerimizin coşkusu bir araya geldi, ortaya sıcacık bir festival atmosferi çıktı. Bu güzel tabloya ortak olan tüm hemşehrilerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise "Eşsiz doğası, bembeyaz kar örtüsü, tertemiz havası ve büyüleyici manzarasıyla Aybastı Perşembe Yaylamızda düzenlediğimiz Kar Festivalimizi binlerce vatandaşımızın katılımıyla, unutulmaz bir coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirdik. Yaylamızın doğal güzelliğiyle bütünleşen bu muhteşem kalabalık; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güzel tablosunu ortaya koydu. Bir sonraki festivalde, doğanın kalbinde, aynı heyecan ve daha büyük bir coşkuyla buluşmak dileğiyle" dedi.

Kar Festivali, katılımcılara yöresel yiyecek ikramı ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

CHP'yi sarsan istifa sonrası gözler ona çevrildi!
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı

Nasiplerini denizde ararken bakın ne buldular?
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

Galatasaray, Rize'de şov yaptı