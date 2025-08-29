Ordu'da Patpat Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Patpat Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde 'patpat' tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ORDU'da, 'patpat' diye bilinen tarım aracının şarampole yuvarlandığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ve yanındaki Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel'in (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burak Asaf Çimen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
