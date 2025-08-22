Ordu'da Paket Patladı: Avukat Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu avukat Muhammed Emre Tomakin yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyen avukat Muhammed Emre Tomakin'in elindeki paket, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

El ve yüz bölgesinden yaralanan Tomakin, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayın Tomakin'in ofisinden çıktıktan sonra meydana geldiği, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
