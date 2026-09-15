Ordu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Ordu-Samsun kara yolunun Mustafa Kemal Paşa Mahallesi mevkisinde T.M. idaresindeki 52 ADS 484 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin D'ye (72) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Hüseyin D, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA