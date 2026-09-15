Haberler

Ordu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Ordu-Samsun kara yolunun Mustafa Kemal Paşa Mahallesi mevkisinde T.M. idaresindeki 52 ADS 484 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin D'ye (72) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Hüseyin D, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi
Fotoğrafları sildi, takibi bıraktılar! Ünlü çiftin bir aylık aşkı sona mı erdi?

Milli futbolcuyla yaşadığı aşk 1 ay sürdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj
İstanbul Havalimanı'nda 206 milyonluk kokain operasyonu! Bir şüpheli pilot kıyafetiyle kaçtı

Valizinden 206 milyonluk kokain çıktı, pilot kılığında kaçtı
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi

Faciada kızını kurtaramadı! Yüsra'nın son yolculuğu
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin

Amedspor taraftarlarından söz istedi: O zaman Galatasaray'ı...