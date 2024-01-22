Ordu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

ORDU'da, 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erdoğan Demir (50), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, İkizce ilçesi Devecik Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Erdoğan Demir, kontrolündeki 16 AZZ 544 plakalı otomobille, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle virajı dönemeyip, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Erdoğan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.