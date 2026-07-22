Ordu'da 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

U.A.H. (36) idaresindeki 34 GS 215 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlimanı mevkisinde aydınlatma direğine vurduktan sonra refüjü aşarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Ordu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören Yılmaz Demireğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin devrilmesi sırasında şiddetli bir ses duyduklarını söyledi.

Demireğen, "Arkadaş da bir sıkıntı yok. Bu da olayın sevindirici tarafı. İlk etapta uçak düştü diye düşündüm. Dört metre geri gelse bizim üzerimize geliyordu. Hamdolsun ki öyle bir sıkıntı olmadı." dedi.