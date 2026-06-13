Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.T.'ye otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
E.K'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.T'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli