Ordu'nun bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verileceği açıklandı. Ayrıca, hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocukları anaokulu veya kreşe giden kadın personel idari izinli sayılacak.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ilçelerinin tamamında, Çaybaşı, Fatsa, İkizce ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
