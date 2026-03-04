Ordu'nun bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ilçelerinin tamamında, Çaybaşı, Fatsa, İkizce ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.