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Ordu'da 2 gün denize girişlere izin verilmeyecek

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Ordu Valiliği, yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle 20-21 Haziran'da denize girişleri yasakladı.

Ordu'da olumsuz koşullar nedeniyle bugün ve yarın denize girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Havanın rüzgarlı olması sebebiyle, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı doğrultusunda 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günü ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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