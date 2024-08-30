Ordu'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Cansu Öztürk Toprağa Verildi
Ordu'da babasıyla birlikte yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybeden Cansu Öztürk, Altınordu ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ordu'da, babasıyla birlikte yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybeden Cansu Öztürk, Altınordu ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Ahmet BAYRAK/ALTINORDU (Ordu),