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Ordu'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Cansu Öztürk Toprağa Verildi

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Ordu'da babasıyla birlikte yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybeden Cansu Öztürk, Altınordu ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'da, babasıyla birlikte yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybeden Cansu Öztürk, Altınordu ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Ahmet BAYRAK/ALTINORDU (Ordu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldızlı Mahallesi Motosiklet Altınordu trafik Ordu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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