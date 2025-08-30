Ordu'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir motosiklet kazasında 41 yaşındaki sürücü Meriç Yeter hayatını kaybederken, 26 yaşındaki Mehmet Aktaş yaralandı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Meriç Yeter'in (41) kullandığı 24 AAH 647 plakalı motosiklet, Çukuralan Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Yeter, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Mehmet Aktaş (26), sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
