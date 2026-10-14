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Ordu'da motor ve şase numarası değiştirildiği iddiasıyla 6 araca el konuldu

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Ordu'da motor ve şase numaralarını değiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, şüpheliye ev hapsi verildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada Muğla, Ankara ve Trabzon'da birer, Ünye'de 3 olmak üzere 6 araca el konuldu.

Ordu'da, motor ve şase numaralarını değiştirdiği araçları piyasaya sürdüğü iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şase numarası değiştirilmiş araçların tespiti için çalışma başlattı.

Araçların motor ve şase numarasını değiştirerek piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheli şahıs üzerinden devredilen Muğla, Ankara ve Trabzon'da birer, Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 olmak üzere 6 araca başsavcılığın kararı ile el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi kararı verildi.

Araçların incelenmek üzere Kriminal Bölge Müdürlüklerine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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