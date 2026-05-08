Ordu'da maden sahasındaki sondaj çalışmalarına yönelik bilirkişi heyeti keşif yaptı.

Ordu İdare Mahkemesince görevlendirilen 9 kişilik bilirkişi heyeti, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'na geldi.

Heyet üyeleri, inceleme öncesinde CHP Milletvekilleri Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel ve Cemal Enginyurt, ilçe belediye başkanları, Baro Başkanı Birsen Uçar ve Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül'ü dinledi.

Heyet daha sonra Perşembe Yaylası ve Korgan ilçesine bağlı Çobantepe mevkisindeki 7 ayrı bölgede sondaj çalışmalarına yönelik keşif gerçekleştirdi.

İncelemesini tamamlayan heyet, daha sonra bölgeden ayrıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, yaptığı konuşmada, yaylaların korunması gerektiğini belirterek, "Maden'e hayır' diyoruz ve 'hayır' demeye devam edeceğiz." dedi.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise keşif heyetinin sondaj alanlarını incelediğini ifade ederek, "Olumlu geçti diye düşünüyoruz. Yani buradan biz bu sondaj çalışması kararını en kısa zamanda çıkacağını, iptal olacağını düşünüyoruz. Umutsuz değiliz. Bu keşif bize umut verdi." ifadelerini kullandı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, çeşitli çevre derneklerinin yönetici ve üyeleri de yer aldı.