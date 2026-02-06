Ordu'da lisede "Bayrak Sevgisi" etkinliği düzenledi
Fatsa ilçesindeki Atatürk Anadolu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Bayrak Sevgisi' etkinlikleri kapsamında bando eşliğinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.
Ordu'da lise öğrencileri, "Bayrak Sevgisi" etkinlikleri kapsamında bando eşliğinde yürüdü.
Fatsa ilçesindeki Atatürk Anadolu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Bayrak Sevgisi" teması doğrultusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan öğrenciler, bando eşliğinde sahil güzergahında yürüdü.
Kaynak: AA / Nursel Kızıl - Güncel