Ordu'da lisede "Bayrak Sevgisi" etkinliği düzenledi

Fatsa ilçesindeki Atatürk Anadolu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Bayrak Sevgisi' etkinlikleri kapsamında bando eşliğinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Fatsa ilçesindeki Atatürk Anadolu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Bayrak Sevgisi" teması doğrultusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan öğrenciler, bando eşliğinde sahil güzergahında yürüdü.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

