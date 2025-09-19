Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Denizde Dalgaları Yükseltti
Ordu'da etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, denizde dalgaların 4 metreye kadar yükselmesine neden oldu. Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde rüzgar nedeniyle tekneler tehlikeye girdi.
Ordu'da denizde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar 4 metreye ulaştı.
Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde rüzgar etkisini gösterdi. Karadeniz'de rüzgar nedeniyle yer yer yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Dalgalar limanlarda bulunan tekneler için tehlike oluşturdu.
Öte yandan bazı vatandaşlar iskelelerden dalgaları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.
