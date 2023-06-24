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Ordu'da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil çarptı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde köpek havlamasından korktuğu için yola fırlayan 2 çocuğa otomobil çarptı. Çocuklar hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil böyle çaptı

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde köpek havlamasından korktuğu için yola fırlayan 2 çocuğa otomobil çarptı. Çocuklar hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürüyen Emir O. ile Eren O. bir binanın bahçesinde havlayan köpek sesiyle telaşlanıp yola atladı. Bu esnada köpekten kaçmak isteyen 2 çocuğa, F.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların köpekten kaçtığı ve otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Güncel

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