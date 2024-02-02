Ordu'da kış uykusuna yatamayan ayı dron ile görüntülendi
Ordu'nun Aybastı ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamayan bir ayı, Perşembe Yaylası'nda dron ile çekim yapan bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayının yiyecek ararken etrafta dolaştığı görüntülere yansıdı.
ORDU'nun Aybastı ilçesinde kış uykusuna yatamayan ayı bir vatandaş tarafından dron ile görüntülendi
Ordu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kış uykusuna yatamayan ayı, yaylada drone ile çekim yapan Murat Em'in kamerasına takıldı. Görüntülere ayının etrafta gezinerek yiyecek aradığı yansıdı.