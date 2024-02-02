Ordu'da kış uykusuna yatamayan ayı dron ile görüntülendi

ORDU'nun Aybastı ilçesinde kış uykusuna yatamayan ayı bir vatandaş tarafından dron ile görüntülendi

Ordu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kış uykusuna yatamayan ayı, yaylada drone ile çekim yapan Murat Em'in kamerasına takıldı. Görüntülere ayının etrafta gezinerek yiyecek aradığı yansıdı.