Ordu'da kaza sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde minibüsün çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 29 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ahmet Gürtepe'nin cenazesi, Çatalpınar ilçesinde toprağa verildi.
??????? Ordu'nun Fatsa ilçesinde 29 gün önce minibüsün çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
İlçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.E.Y'nin kullandığı 52 DM 508 plakalı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 51 yaşındaki Ahmet Gürtepe, tedavi gördüğü Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Gürtepe'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Çatalpınar ilçesine bağlı Karahamza Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kaynak: AA / Nursel Kızıl - Güncel