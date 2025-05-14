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Ordu'da Kayıp Engelli Bireyin Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'da Kayıp Engelli Bireyin Cansız Bedeni Bulundu
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Ordu'nun İkizce ilçesinde kaybolan yüzde 90 görme engelli Necati Demirci'nin cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

İkizce ilçesinin Enağızlı Mahallesi'nde 18 Nisan'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu yüzde 90 görme engelli Necati Demirci'yi (63) arama çalışmaları, jandarma ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldü.

Ekipler, mahalleden geçen dere yatağında ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin, Necati Demirci'ye ait olduğu belirlendi.

Demirci'nin cesedi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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