Ordu'da Kayıp Şahıs İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Ordu'nun Kumru ilçesi Divanitürk Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki B.K'den dün akşam haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri ile yöre halkı, kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Ordu'nun Kumru ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi için arama çalışması başlatıldı.
Divanitürk Mahallesi'nde yaşayan B.K'den (37) dün akşam haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışmalarına yöre halkı da destek veriyor.
Kaynak: AA