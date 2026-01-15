Haberler

Ordu'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ordu'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da etkili kar yağışı sonrası ekipler, yüksek rakımlı ilçelerde ulaşıma kapalı yolları açmak için karla mücadele çalışmaları yürütüyor. 18 bin kilometre yol ulaşıma açıldı, hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik verildi.

Ordu'da ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi aştığı kırsal kesimlerde ulaşıma kapalı mahalle yollarını açma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Yapılan çalışmalarla 18 bin kilometre yol ulaşıma açıldı. Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler 3 günde 94 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 22 vatandaşa cenaze hizmeti verdi."

Açıklamada, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı