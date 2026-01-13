Ordu'da 24 saatte 457 mahalle yolu ulaşıma açıldı

ORDU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı ortalama 55 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat içerisinde 457 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek kesimler beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde kalınlığı yer yer 120 santimetreye ulaşan karla mücadeleyi sürdürüyor. Ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle teyakkuzda olan ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor. Karla mücadele ekipleri, son 24 saat içerisinde 457 mahallenin yolunu ulaşıma açtı. 38 hastanın da ulaşımını sağlayan ekipler, vefat eden 9 vatandaşın yakınlarına da cenaze hizmeti verdi.