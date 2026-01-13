Haberler

Ordu'da 24 saatte 457 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 55 santimetreyi buldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat içinde 457 mahallenin yolunu ulaşıma açarak karla mücadeleye devam ediyor.

ORDU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı ortalama 55 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat içerisinde 457 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek kesimler beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde kalınlığı yer yer 120 santimetreye ulaşan karla mücadeleyi sürdürüyor. Ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle teyakkuzda olan ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor. Karla mücadele ekipleri, son 24 saat içerisinde 457 mahallenin yolunu ulaşıma açtı. 38 hastanın da ulaşımını sağlayan ekipler, vefat eden 9 vatandaşın yakınlarına da cenaze hizmeti verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı