Ordu'da Kar Yağışı Yayla Yollarını Kapatmıştı, Ekipler Müdahale Etti

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan yayla yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde ve yaylalarda dün başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Mesudiye ilçesi Arıkmusa Mahallesi'nin yolunda yoğun kar yağışının ardından heyelan meydana geldi. Kayaların düşmesi sonucu kapanan yol, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı. Başta Çardaklı, Ütlüce, Armutkolu ve Aşağı Gökçe olmak üzere bazı yayla yolları da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu, yaylalarda yollar tekrar açıldı. Diğer yayla yollarının açılması için bölgedeki çalışmalar sürüyor.