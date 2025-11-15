Haberler

Ordu'da Kar Yağışı Yayla Yollarını Kapatmıştı, Ekipler Müdahale Etti

Ordu'da Kar Yağışı Yayla Yollarını Kapatmıştı, Ekipler Müdahale Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolları, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı. Yoğun kar ve heyelan sonucu kapanan yollar tekrar ulaşıma kazandırıldı.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan yayla yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde ve yaylalarda dün başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Mesudiye ilçesi Arıkmusa Mahallesi'nin yolunda yoğun kar yağışının ardından heyelan meydana geldi. Kayaların düşmesi sonucu kapanan yol, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı. Başta Çardaklı, Ütlüce, Armutkolu ve Aşağı Gökçe olmak üzere bazı yayla yolları da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu, yaylalarda yollar tekrar açıldı. Diğer yayla yollarının açılması için bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Amrabat piyangosu
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.