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Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
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Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği açıklandı. Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerinde tüm okullar, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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