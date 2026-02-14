Haberler

Ani fren yapan kamyonun üzerinden kayan inşaat demirleri, otomobile saplandı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kamyonun ani fren yapması sonucu inşaat demirleri önündeki otomobile saplandı. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, şoförünün ani fren yaptığı kamyonun taşıdığı inşaat demirleri, kayarak önündeki otomobile saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin ön tekerlerinin havaya kalktığı görüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, otomobildekiler panik yaşadı.

