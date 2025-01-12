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Ordu'da Kamyonet Uçuruma Devrildi: 3 Yaralı

Ordu'da Kamyonet Uçuruma Devrildi: 3 Yaralı
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Ordu'nun İkizce ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, uçuruma devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düşmese Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan K.Ç, S.T. ve E.T. ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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