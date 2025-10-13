Haberler

Ordu'da Kamyon Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Korgan-Kumru karayolu üzerinde bir kamyonun çarpması sonucu 36 yaşındaki İlknur Topal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, Topal'ı Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ordu'da kamyonun çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Harun Okuyucu idaresindeki 34 DVU 076 plakalı kamyon, Korgan- Kumru karayolu Evkaf Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Topal'a (36) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Topal, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
