Ordu'da Kaldırım İşgallerine Son Vermek İçin Denetim Yapıldı

Ordu'da Kaldırım İşgallerine Son Vermek İçin Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Altınordu ilçesinde kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Uyarılara rağmen kaldırımları işgal edenlerin malzemeleri toplanırken, iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerin diğer ilçelerde de süreceği bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince Altınordu ilçesinde kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, uyarılara rağmen kaldırımları işgal edenlerin malzemelerin ekipler tarafından toplandığı belirtildi.

Son dönemde kaldırım işgallerine yönelik şikayetlerde artış yaşandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı. Akyazı ve Karşıyaka mahallerinde esnafın yoğun olduğu caddelerde yapılan denetimlere polis ekipleri de destek verdi. Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi ile Ali Rıza Gürsoy Caddesi ve Karşıyaka Mahallesi Ulus Caddesinde denetimlerde, kaldırımları işgal eden firmaların kaldırım üzerinde bulunan ürünlerine tezgahlarıyla birlikte el konuldu. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırımları boşaltmayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, kaldırımı işgal eden reklam malzemeleri de ekipler tarafından toplandı."

Açıklamada, denetimlerin diğer ilçelerde de süreceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten 600 bin kamu işçisine ikinci zam teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

Güncel rakamları bu sözlerle duyurdu: Tam manasıyla destan yazdık
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.